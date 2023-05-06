Фото: Олег УКЛАДОВ

По состоянию на сегодняшний день в Татарстане ведется ремонт 41 школы и одного детского сада. Всего за год планируют отремонтировать 5 детских садов, 42 школы, 26 образовательных учреждений. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин. Он добавил, что в учреждениях также будут проведены антитеррористические мероприятия, а в двух школах также обновят спортивные залы.

В среднем образовании также будут обновляться базы. В этом году ремонт сделают в четырех общежитиях и девяти ресурсных центрах. Кроме того, во всех учреждениях ведутся ремонты пищеблоков.

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