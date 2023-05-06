В школах Татарстана последние звонки пройдут 25 мая

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году последние звонки прозвенят для школьников Татарстана 25 мая, а выпускные начнутся 23 июня. Об этом рассказали в министерстве образования и науки республики.

Так, торжественные линейки по случаю последних звонков пройдут в четверг, 25 мая. После этого школьников ждут итоговые экзамены. С 23 июня начнутся выпускные, но точное дату будут выбирать сами учреждения совместно с родительскими комитетами.

В этом году из девятых классов выпускаются более 40 тысяч учеников, а из 11-го — порядка 15 тысяч.

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