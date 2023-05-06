Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 237 тысяч жителей Татарстана приняли участие в голосовании за благоустройство общественных пространств. Оно проходит в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с середины апреля.

Об этом рассказал руководитель регионального минстроя Марат Айзатуллин. Он также напомнил, что голосование будет длиться до 31 мая. Оставить свой голос можно на сайте государственных и муниципальных услуг Татарстана или в мобильном приложении. Власти призывают татарстанцев быть активными.

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