На воротах школы № 18 в Казани появилась огромная звезда и георгиевская лента

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 5 мая, на воротах школы № 18 Казани появилась огромная звезда и георгиевская лента. Туда их повесили воспитанники учреждения, которые таким образом решили отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны и почтить их память в преддверии 78-й годовщины Победы.

Ученики также принесли к своему творению гвоздики, которые можно прикрепить через специальные отверстия. Они предложили присоединиться к их акции всех жителей города. Планируется, что к 9 мая вся композиция должна быть в цветах.

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