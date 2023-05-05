МЧС Чувашии предупреждает о сильных заморозках в ближайшие дни

О погоде в Чувашии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МЧС Чувашии выпустило официальное предупреждение о сильных заморозках в ближайшие дни на территории республики. Так, с 7 по 10 мая ожидается оранжевый уровень погодной опасности по причине заморозков.

Согласно данным Чувашского ЦГМС, в ближайшие дни ожидается температура воздуха до -4 градусов, на почве до -5. «Неблагоприятные природные условия могут привести к угнетению и уничтожению сельхозкультур и саженцев», - отмечают в республиканском МЧС.

Жителей Чувашии просят соблюдать правила безопасности на водных объектах, а также напоминают, что в республике действует особый противопожарный режим.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram