Скончался бывший ректор КФУ Юрий Коноплев

Прощание с Юрием Коноплевым состоится 7 мая. Фото: пресс-служба КФУ

Скончался бывший ректор, почетный профессор Казанского университета Юрий Коноплев. Ему было 83 года.

Юрий Коноплев возглавлял КГУ с 1990 по 2001 год. Он является автором более 180 научных публикаций, научных отчетов по тематике прикладных исследований, монографий. Научно-педагогический стаж Юрия Геннадьевича составляет более 50 лет.

Прощание с Юрием Коноплевым состоится 7 мая в 11.00 в Институте физики КФУ (ул. Кремлевская, 16а).

Ранее мы сообщали, что скончался бывший худрук театра «Мастеровые» Валентин Ярюхин.

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