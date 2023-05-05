В зоопарке Казани у самки лемура родился малыш

Пол юного лемура пока неизвестен Фото: принтскрин видео.

В зоопарке Казани у взрослой самки лемура Марты 17 апреля родился малыш. Как уточняют в заведении, Марта - опытная и заботливая мама. Она уже рожала в 2021 году одного детеныша и двоих в 2022-м.

Пол юного лемура пока неизвестен, как только роился он зацепился за шерсть мамы и постоянно висит на ней. Так Марта будет носить его несколько месяцев, потом лемурчик переберется ей на спину.

К сотрудникам зоопарка малыш относится с доверием и без страха. До пяти месяцев он будет питаться молоком.

Ранее мы сообщали, что в зоопарке Казани «Река Замбези» у сурикатов родились пять детенышей.

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