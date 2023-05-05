В Татарстане сокращается поголовье коров

В республике закрываются старые фермы, предприниматели покупают импортный скот Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане фиксируется сокращение поголовья коров. Республика лишилась десятой части скота.

Как пишет «Бизнес Онлайн», причина такой тенденции в том, что предприниматели стремятся увеличить прибыль, а скот страдает лейкозом. В республике закрываются старые фермы, предприниматели покупают импортный скот с большим выменем.

Примечательно, что, несмотря на это, Татарстан продолжает бить рекорды по производству молока. Сейчас республика располагается на первом месте по надоям и имеет более 6% рынка производства сырого молока в стране. В тройку лидеров входят Краснодарский край и Башкортостан.

Ранее мы сообщали, что В Чувашии построят ферму, где коров доить будут роботы.

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