С 10 мая подорожает проезд на автобусе из Зеленодольска в Казань

Стоимость проезда поменяется со следующей среды. Фото: Алина НИЗАМОВА

Сразу после праздников – 10 мая, подорожает проезд на автобусе из Зеленодольска до Казани. В частности, пассажиры маршрутов №104, №104а и №110 вместо 110 рублей будут платить все 125, а маршрута №402 – 70 рублей, сообщает Зеленодольское ПАТП

- Стоимость по проездным билетам «Пригородный» или «Студенческий» («Гринбус») не изменилась, - также отметил перевозчик.

При этом, на маршрутах №104 и №104а проезд именно от начальной точки и до конечно остановки также будет стоит те самые 110 рублей, но только если оплатить его с помощью мобильного приложения «Транспортная карта».

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