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НовостиОбщество5 мая 2023 9:52

С 10 мая подорожает проезд на автобусе из Зеленодольска в Казань

При этом если на ряде маршрутов оплатить его при помощи приложения «Транспортная карта», то цена останется прежней
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Стоимость проезда поменяется со следующей среды.

Стоимость проезда поменяется со следующей среды.

Фото: Алина НИЗАМОВА

Сразу после праздников – 10 мая, подорожает проезд на автобусе из Зеленодольска до Казани. В частности, пассажиры маршрутов №104, №104а и №110 вместо 110 рублей будут платить все 125, а маршрута №402 – 70 рублей, сообщает Зеленодольское ПАТП

- Стоимость по проездным билетам «Пригородный» или «Студенческий» («Гринбус») не изменилась, - также отметил перевозчик.

При этом, на маршрутах №104 и №104а проезд именно от начальной точки и до конечно остановки также будет стоит те самые 110 рублей, но только если оплатить его с помощью мобильного приложения «Транспортная карта».

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