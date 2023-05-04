30 районов Татарстана являются эндемичными по клещевому энцефалиту и боррелиозу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У 12% исследованных в Татарстане клещей обнаружен боррелиоз, энцефалита не выявлено. Об этом рассказал главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев.

При этом, по словам Бариева, 30 районов Татарстана являются эндемичными по клещевому энцефалиту и боррелиозу. В их числе Тукаевский, Мензелинский, Актанышский, Менделеевский, Елабужский и другие.

Нынешней весной в Набережных Челнах в 5,4 раза больше случаев укусов клещей по сравнению с прошлым годом. Обработка общественных пространств города уже проведена, на них укусов не зафиксировано. В основном клещи кусают людей в лесах, на дачных участках.

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