Жители Татарстана смогут увидеть полутеневое лунное затмение

В Казани луна взойдет в 19.29. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 5 мая жители Казани и Татарстана смогут увидеть полутеневое лунное затмение.

В этот момент на верхней части Луны будет видно небольшое потемнение. Увидеть изменения можно будет, делая фотографии. При этом наблюдения рекомендуется проводить в бинокли.

В Казани луна взойдет в 19.29 - за 54 минуты до максимума полутеневой фазы затмения, сообщает астрономическая обсерватория им. Энгельгардта.

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