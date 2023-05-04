Скончался бывший худрук театра «Мастеровые» Валентин Ярюхин

В «Мастеровых» Ярюхин работал с 2005 по 2011 год

Скончался бывший художественный руководитель и режиссер русского драмтеатра «Мастеровые» в Набережных Челнах Валентин Ярюхин. Ему было 70 лет. Прощание с культурным деятелем состоится в Казани.

В «Мастеровых» Ярюхин работал с 2005 по 2011 год. Среди его работ - постановки «Очень простая история», «Плутни Скапена», «Забыть Герострата».

- Именно с приходом в театр этого самобытного режиссёра, выпускника ГИТИСа, ученика Марка Захарова и Анатолия Васильева началась новая история «Мастеровых» как профессионального театра, - рассказывают в театре. - Валентин Никитич всегда был связан с «Мастеровыми», даже находясь вдали от театра. Интересовался новостями, премьерами, щедро делился своим видением творческого процесса, помогал советами и добрыми наставлениями.

Ранее мы сообщали, что у театра «Мастеровые» в Набережных Челнах дети повредили скульптуру.

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