В Казани Чайковые озера получили статус особо охраняемой природной территории

Общая площадь обеих водоемов составляет 9,5 гектара. Фото: kzn.ru

В столице Татарстана Чайковые озера получили статус особо охраняемой природной территории. Данное решение Исполком города закрепил в своем постановлении. Отметим, оно было принято по заключения Института развития города для сохранения территории, представляющей особую экологическую и природную ценность.

Сами озера располагаются за Горбольницей №7 и представляют собой остатки угодий на месте бывшего Кизического болота. Большое Чайковое озеро является местом гнездовая колонии чаек. Речь идет около сотни гнезд - очень редкое явление для города.

Находящиеся рядом Малое Чайковое озеро стало местом для кормления и лета молодых чаек. Именно поэтому оба водоема площадью 9,5 гектара нужно необходимо рассматривать как особо охраняемые природные объекты.

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