Исполком опубликовал полную программу празднования Дня Победы в Набережных Челнах

Парад победы стартует в 10.00
Фото: Андрей МИХАЙЛОВ
Исполком опубликовал полную программу празднования 9 Мая – Дня Победы – в Набережных Челнах.
Торжественные мероприятия начнутся в 8.45 с возложения цветов к памятнику Мусы Джалиля, после чего действия переместятся к монументу «Родина-мать». Парад победы стартует в 10.00.
Завершится день праздничным салютом у майдана парка «Прибрежный» в 21.00.
С полной программой празднования Дня Победы в Набережных Челнах можно ознакомиться ниже.
Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах проходят репетиции парада Победы.
Программа праздника
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