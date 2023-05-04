Зеленодольский военнослужащий под Донецком стал участником ток-шоу Соловьева

У „Куры“ не забалуешь, от него не спрячешься — знает каждого в лицо Фото: Александр КОЦ

Зеленодольский военнослужащий в зоне СВО стал участником ток-шоу Владимира Соловьева. Позывной комбата – «Кура». Он рассказал журналисту о службе российских артиллеристов под Донецком.

Рассказывая о военнослужащем из Татарстана, телеведущий отметил его профессионализм.

«У „Куры“ не забалуешь, от него не спрячешься — знает каждого в лицо. Доброго слова он не скажет, но скажет в лицо правду, если ему что-то не нравится. Неважно — подчиненный это или его начальник. С ребятами предельно вежлив, отношения между ними особенные, его обожают и уважают!» — подчеркнул Владимир Соловьев.

Комбату из Татарстана 38 лет, он подполковник, выпускник Казанского артиллерийского училища.

Ранее мы сообщали, что школьник из Казани написал книгу о героизме участников СВО из Татарстана.

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