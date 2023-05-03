ФОТО: Приволжская транспортная прокуратура

Сегодня, 3 мая, на станции Соболеково в Татарстане сошли с рельсов две порожние цистерны. Об этом сообщают в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Выяснилось, что сход цистерн был зафиксирован в полдень по московскому времени. На стрелочном переводе №38 при маневровой работе работники допустили сход двух цистерн, предназначенных для перевозки нефтепродуктов. К счастью, разлива топлива и пострадавших нет. В настоящее время восстановительные работы завершены. Камская транспортная прокуратура начала проверку произошедшего инцидента.

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