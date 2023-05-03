Президент России наградил орденом Мужества погибшего священника из Татарстана

Отец Анатолий Григорьев погиб от ранения в голову осенью 2022 года

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества настоятеля Богоявленского храма села Исаково Зеленодольского района Татарстана Анатолия Григорьева. Священник погиб в ходе проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Казанской епархии.

Военком Вахитовского и Приволжского районов Казани Михаил Венедиктов передал государственную награду жене погибшего настоятеля — Нине Григорьевой.

Отец Анатолий Григорьев погиб от ранения в голову осенью 2022 года. Настоятелю было 45 лет.

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