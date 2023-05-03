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НовостиПроисшествия3 мая 2023 10:23

Прокуратура начала проверку по факту гибели рабочего в Тукаевском районе

Трагедия произошла в поселке Круглое Поле
Адам САГАЛ
Подрядная организация проводила работы по капремонту кровли

Подрядная организация проводила работы по капремонту кровли

В поселке Круглое Поле Тукаевского района Татарстана рабочий сорвался с крыши дома и погиб. Трагедия произошла 2 мая около 14 часов. Прокуратура начала проверку.

Согласно предварительной информации, подрядная организация проводила работы по капремонту кровли дома. В какой-то момент один из рабочих, находившихся на крыше, упал и от полученных травм скончался. Это произошло в 5-этажном доме на улице Строителей.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане мужчина на квадроцикле врезался в столб и погиб.

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