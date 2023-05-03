В Татарстане на могилах богословов появились QR-коды

В Казани похоронены около 100 мусульманских религиозных деятелей, просветителей и ученых. Фото: ДУМ РТ

В Казани на Ново-Татарском кладбище на некоторых могилах появились QR-коды. Их разместили на надгробиях известных татарских деятелей, богословов. Проект презентовали муфтию Татарстана Камилю хазрату Самигуллину в рамках Дня памяти наставников.

Проект реализуется главой медресе имени 1000-летия принятия ислама, имам-хатыбом Казанской «Ал мәчет» Ильясом хазратом Зиганшиным. С помощью QR-кода казанцы имеют возможность получить информацию о людях, которые покоятся на Ново-Татарском кладбище.

Согласно примерно подсчетам, на кладбище в Казани похоронены около 100 мусульманских религиозных деятелей, просветителей и ученых.

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