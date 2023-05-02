Фото: Марат Мугинов с сайта kzn.ru

Из Казани в Лисичанск отправили гуманитарную помощь весом в 90 тонн. Как сообщили в мэрии Казани, это четвертая партия гуманитарной помощи за этот год.

В этот раз в подшефный регион Татарстана помимо продовольствия направили средства личной гигиены, медикаменты, стройматериалы, а также подарки ко Дню Победы для ветеранов и семена для приусадебных участков местных жителей. Для мобилизованных собрали приборы ночного видения, тепловизоры и другое необходимое оборудование.

Отправку колонны проконтролировал мэр города Ильсур Метшин. Он отметил, что такой груз был сформирован впервые. «На сегодняшний день сделано все, чтобы он был доставлен в Лисичанск в самые ближайшие дни».

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