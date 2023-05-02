Житель Набережных Челнов убил сестру из-за спора об имуществе

Мужчина нанес сестре смертельное ранение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Набережных Челнов убил сестру, которая предложила ему поделить имущество.

По информации следователей, 30 апреля текущего года 53-летняя женщина пришла домой к 47-летнему брату, он был нетрезв. Челнинка начала предъявлять претензии на жилплощадь, где проживал родственник, предлагала поделить имущество. Это хозяину не понравилась, произошла ссора, во время которой мужчина нанес сестре смертельное ранение. Поняв, что натворил, он сам позвонил в полицию.

Следстве намерено обратиться в суд с просьбой отправить мужчину под стражу.

Ранее мы сообщали, что житель Лениногорска убил возлюбленную, которая была старше его на 33 года.

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