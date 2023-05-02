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НовостиОбщество2 мая 2023 9:29

В Казани на двух улицах увеличат разрешенную скорость до 80 км/ч

Новый режим для них начнет действовать с 3 мая
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Считается, что данное решение позволит увеличить пропускную способность этих дорог.

Считается, что данное решение позволит увеличить пропускную способность этих дорог.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С этой среды, 3 мая, в Казани на улице Залесная и Мамадышском тракте автомобилисты смогут немного прибавить скорости, при этом не опасаясь штрафов за ее превышение. Дело в том, что там были снижены ограничения. Разрешенная скорость на этих улицах будет равна до 80 км/ч

- Это позволит увеличить пропускную способность улицы Залесная и Мамадышского тракта, где отсутствуют пешеходные переходы в одном уровне, - объяснили в Комитете по транспорту Казани.

Там также отметили, что новый скоростной режим там будет действовать до ухудшения дорожных условий.

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