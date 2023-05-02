В Набережных Челнах средняя зарплата достигла почти 60 тысяч рублей

За год средняя зарплата выросла на 16% Фото: Даниил ОПАРИН

В Набережных Челнах средняя зарплата на крупных и средних предприятиях достигла почти 60 тысяч рублей. По итогам первых двух месяцев 2023 года она составила 59 247 рублей. За год она выросла на 16%. Об этом сообщили в исполкоме города.

Индекс промышленного производства за год вырос на 0,4%. Объем строительных услуг в сопоставимых ценах вырос на 65,4%. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах снизился на 1,4%.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане утвердили размер среднемесячной зарплаты для строителей.

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