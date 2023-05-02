Жительница Набережных Челнов обнаружила тело мужа в ванной

Мертвый мужчина пролежал до обнаружения восемь часов Фото: Андрей АБРАМОВ

Жительница Набережных Челнов 1 мая обнаружила в ванной тело своего мужа. Это произошло в 6.30 в доме 17-го комплекса. 40-летний мужчина лежал на полу и не подавал признаков жизни.

Приехавшие по вызову медики оказались бессильны – челнинец был мертв. Криминальных следов на его теле не было. По предварительной версии, мужчина скончался за восемь часов до обнаружения, сообщают «Челнинские известия».

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах скончался упавший с электросамоката мужчина.

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