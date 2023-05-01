С 1 мая смотровая площадка Центра семьи «Казан» перешла на летний режим работы

Доступ на нее будут прекращать только на время технических перерывов. Фото: Рамиль ГАЛИ

Смотровая площадка Центра семьи «Казан» с этого понедельника перешла на летний режим работы. Теперь график посещения выглядит следующим образом: с 10.00 до 22.00 (ежедневно). То есть полюбоваться пейзажами столицы Татарстана с высоты птичьего полета можно и поздним вечером. Правда, площадку будут закрывать на технические перерывы - с 14.30 до 15.00 и с 19.30 до 20.00, сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

Напомним, что вход на смотровую площадку Центра семьи «Казан» для детей в возрасте до 7 лет бесплатный.

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