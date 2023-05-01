В Казани автомобилистам предложили пересесть на бесплатные велосипеды

Правда, речь идет только о выдаче одного велосипеда одному водителю. Фото: комитет по транспорту Казани.

В этот понедельник, 1 мая, в Казани около станции метро «Козья Слобода» открылся пункт проката велосипедов.

На парковке у станции метро «Козья Слобода» открылся прокат велосипедов (ул. Мулланура Вахитова, 18а). При этом их отдадут бесплатно покататься тем автомобилистам, которые припаркуют свои машины рядом с пунктом.

Правда, речь идет только об одном велосипеде, за прокат второго и последующих придется доплатить по 50 рублей.

- Для того, чтобы бесплатно взять в прокат велосипед, инспектору парковки следует показать парковочную карту и заключить договор об оказании услуги. Возврат также производится при предъявлении парковочной карты, - отметили в комитете по транспорту Казани.

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