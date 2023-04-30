Елабуга встретила первый в сезоне туристический теплоход «Александр Пушкин»

В Елабугу прибудут еще четыре теплохода. Фото: vodohod.com

В Елабугу прибыл первый в сезоне 2023 года туристический четырехпалубный теплоход «Александр Пушкин». Гостей встретили сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника.

Так, туристов ожидали костюмированные герои с песнями и танцами, а также национальным блюдом чак-чак. Всего данное мероприятие посетили 105 человек. Гости выбрали три программы из 12 предлагаемых. В рамках этого тура они посетят музей Шишкина, Уездной медицины имени Бехтерева, музей-усадьбу Дуровой и выставочные объекты, а также проедут по цветаевскому маршруту.

Кроме того, в Елабугу прибудут еще четыре теплохода. Ожидается порядка 700 туристов.

Напомним, Бугульма первой в Татарстане встретила ретро-состав «Паровоз Победы».

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