Пострадавшего незамедлительно доставили в больницу. Фото: скриншот

В Казани 16-летний подросток повредил себе шею во время конкурса самокатеров. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам очевидцев, во время выполнения трюка юноша неудачно приземлился. В связи с этим он получил серьезную травму шеи. Все это произошло во время конкурса самокатеров в казанском парке Урам.

К счастью, врачи, находившиеся поблизости, незамедлительно оказали первую медицинскую помощь. После пострадавшего незамедлительно доставили в ДРКБ.

Как сообщили в пресс-службе Минмолодежи республики, ребенку проведен полный комплекс клинико-инструментального обследования. В данное время он находится в реанимационном отделении. Подростку оказывается вся необходимая высококвалифицированная помощь.

Напомним, в Казани женщину избили и ограбили в баре.

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