ВРП Татарстана в начале 2023 года составил 945 миллиардов рублей

В Татарстане осуществляют деятельность около 170 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Фото: Даниил ОПАРИН

Валовый региональный продукт (ВРП) Татарстана по итогам первого квартала 2023 года составил 945 миллиардов рублей. Это равняется 101,9% к уровню соответствующего периода прошлого года. Об этом на совещании в Доме правительства республики сообщил министр экономики региона Мидхат Шагиахметов.

По словам Шагиахметова, за данный период объем строительных работ составил 81,9 миллиарда рублей, сельскохозяйственной продукции - 52,8 миллиарда рублей, промышленное производство - 972,1 миллиарда рублей, инвестиции в основной капитал - 154 миллиарда рублей.

Кроме того, в Татарстане осуществляют деятельность около 170 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. По данному показателю с начала 2023 года рост составил 2,7%.

Напомним, в Татарстане в 2022 валовый региональный продукт составил 3,9 триллиона рублей.

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