На строительство школы на улице Гареева в Казани выделят еще 820 миллионов рублей

Строительство школы на 1,5 тысячи мест началось в 2022 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани на строительство школы на улице Рауиса Гареева выделят еще 820,4 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В данное время на объекте ведутся отделочные и инженерные работы, а также завершаются работы по фасаду. По словам мэра города Ильсура Метшина, реализуемый проект соответствует всем современным требованиям, и уже в сентябре двери откроются для школьников.

Отметим, строительство школы на 1,5 тысячи мест началось в 2022 году. В этот же период стартовали работы и по образовательному учреждению на улице Сибгата Хакима.

Напомним, в 2023 году в Татарстане планируется построить пять новых школ.

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