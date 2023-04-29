Госсовет Татарстана опубликовал данные о декларациях депутатов

Информация о доходах и расходах парламентариях публикуется лишь в обобщенном виде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госсовет Татарстана опубликовал обобщенную информацию о декларациях депутатов за 2022 год. В парламенте уточнили, что документ в надлежащем виде подали 98 депутатов из 99. Еще один депутат «ненадлежаще исполнил обязанность». Его имя не уточняется.

На личных страницах депутатов декларации в этом году не опубликованы. Напомним, в 2023 году в ряде регионов страны приняли закон, согласно которому информация о доходах и расходах парламентариях публикуется лишь в обобщенном виде.

Ранее мы сообщали, что глава Татарстана подписал закон об увеличении числа депутатов Госсовета республики.

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