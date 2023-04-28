Сильного всплеска заболеваемости новым видом коронавируса в Татарстане не предвидится

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильного всплеска заболеваемости новым видом коронавируса «Арктуром» в Татарстане не предвидится, сообщила замруководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

По ее словам, новый штамм более заразный, но при этом не отличается высокой патогенностью. Заболевание протекает и переносится в достаточно легкой форме. Однако забывать о профилактике все же не стоит, добавила она. «Утренние фильтры не отменены».

Кроме того, она сообщила, что по количеству выявленных штаммов продолжает лидировать «Омикрон».

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