Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 28 апреля, в «Меге» в Казани на замену магазинам Zara и Stradivarius открыли Maag и Vilet. Шоурумы открылись днем и уже приняли первых посетителей.

Напомним, что «Зара» и «Страдивариус» решили покинуть российский рынок из-за введённых санкций. Помимо этих двух брендов из России также ушли и другие магазины этой сети. Среди них Massimo Dutti, Oysho и другие.

Отметим, что новая «Зара» расположилась с рядом с магазином 12 storeez.

В скором времени в торговом центре планируется открытие бутиков, которые заменят другие бренды. Например «Бершку».

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