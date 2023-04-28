В Татарстане с заболевшими корью контактировали 12 тысяч человек

Все контактные граждане подлежат наблюдению в течение 21 дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане выявлено 46 случаев заражения корью. Первый из них был зафиксирован 5 февраля. Контактировавших с заболевшими – более 12 тысяч. Об этом сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Почти половина случаев (20) пришлась на детей. 80% зараженных — это люди, приехавшие с территории Таджикистана, также есть завозы из Новосибирска, Москвы, Египта и Бурятии.

Как уточнила Любовь Авдонина, все контактные граждане подлежат наблюдению в течение 21 дня и вакцинации. Всего на 46 случаев заболевания было выявлено 12 047 контактных людей.

Ранее мы сообщали, что в поликлиники Казани поступила партия вакцины от кори.

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