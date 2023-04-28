На занятиях учатся правильно надевать противогаз, реанимировать пострадавших Фото: принтскрин видео.

В Татарстане священнослужителей обучают гражданской обороне. На занятиях они учатся правильно надевать противогаз, реанимировать пострадавших, использовать огнетушитель.

Планировалось, что участие в мероприятии примут 34 человека, но желающих оказалось больше – 39.

- Мы сюда пришли, чтобы изучать, как действовать при пожарах и иных ЧС, как оказать первую помощь. Благодаря этим знаниям можно спасти человека от неминуемой гибели. Такие ситуации, увы, происходят. Польза от таких занятий огромная, - отметил имам мечети «Залесный Нуры» Ильгизар Халиков.

Ранее мы сообщали, что в мае в древний Болгар привезут священные реликвии пророка Мухаммада.

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