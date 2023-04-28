По словам Сафина, проверка прошла в связи с жалобами местных жителей на хаотично разбросанные самокаты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани состоялся первый в этом сезоне рейд по электросамокатам, в ходе которого было изъято 27 средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщил председатель Комитета по транспорту исполкома города Амир Сафин.

По словам Сафина, проверка прошла в связи с жалобами местных жителей на хаотично разбросанные самокаты. Эти замечания были зафиксированы и задокументированы. Неправильно припаркованные самокаты были отправлены на площадку МУП «Метроэлектротранс». После их вернут владельцам.

- Первый раз кикшеринговая компания обходится предупреждением, в дальнейшем налагаются штрафы в размере от одной тысячи рублей, - пояснил председатель Комитета по транспорту исполкома Казани.

Отметим, с 1 марта 2023 года электросамокаты получили статус средств индивидуальной мобильности. Ими не могут пользоваться лица в возрасте до 14 лет.

Напомним, в Казани 7 апреля стартовал сезон проката электросамокатов.

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