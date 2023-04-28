В Татарстане в очередной раз пройдет акция по высадке деревьев «Сад памяти»

Каждый участник акции сможет высадить дерево, которое посвятит своему герою. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане в четвертый раз пройдет акция по высадке деревьев «Сад памяти». Мероприятие состоится 29 апреля в Казани и Бугульминском районе, сообщает пресс-служба Минсельхоза региона.

Каждый участник акции сможет высадить дерево, которое посвятит своему герою, не вернувшемуся с фронта, родному и близкому человеку. В Казани она состоится в 10:00 около села Тарлаши Лаишевского района, деревни Шушары и поселка санатория Каменка в Высокогорском районе.

В Бугульминском районе данное мероприятие организуют в детском парке и парке Айдын по улице Ленина, а также в поселке Карабаш. Ожидается, что всего будет высажено свыше миллиона саженцев.

Отметим, акция «Сад памяти» посвящено 78-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году национальных культур и традиций в республике. Согласно историческим данным, с фронта не вернулись 378 тысяч татарстанцев.

Напомним, в Татарстане жители смогут принять участие в акции «Красная гвоздика» и помочь ветеранам.

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