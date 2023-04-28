Военнослужащий приехал в Набережные Челны на роды жены

Роды были партнерскими. Фото: пресс-служба мэрии

В Набережных Челнах состоялась торжественная выписка новорожденного сына военнослужащего Айрата. Боец сам встретил жену в роддоме, потому что сейчас находится в отпуске. Родители решили назвать ребенка Али.

Молодая мама Гузель рассказала, что ее супруг следил за родами по видео, а когда малыш появился на свет – зашел в зал, чтобы взять сына на руки. Роды были партнерскими. К слову, у челнинцев есть и старший сын, он пока ходит в детсад.

На выписку пришла и заместитель мэра города Ирина Сагидуллина. Она поздравила молодых родителей.

- Рождение ребёнка – это всегда невероятная радость для всей семьи. Позвольте, разделить ее вместе с вами, - сказала Сагидуллина.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах молодая мама получила 100 тысяч рублей.

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