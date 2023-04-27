Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Татарстана Рустам Минниханов утвердил перечень кураторов по реализации нацпроектов. Он подписал соответствующее распоряжение, куда вошло 13 проектов. Так, курировать «Демографию», «Образование», «Культуру» и «Здравоохранение» будет вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

Вице-премьер и министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко займется отраслями «Производительности труда» и «Международной кооперации и экспорта».

Проекты, которые связаны с предпринимательством, будет курировать вице-премьер-министр экономики Мидхат Шагиахметов.

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