Фото: Михаил ФРОЛОВ

К концу недели в Татарстане ожидают 26 градусов тепла и дожди, сообщили в Гидрометцентре республики.

Так, 28 апреля в столице ожидают переменную облачность без сильных осадков. Ночью температура воздуха составит 8-10 градусов, днем поднимется до 21-23 градусов выше нуля.

А к 30 апреля в Татарстане ожидают небольшие дожди. Ночью будет от 8 до 13 градусов тепла, а днем в республике ожидается почти летняя температура — местами воздух прогреется до 26 градусов.

1 и 2 мая в некоторых районах Татарстана пройдут небольшие дожди. Днем синоптики прогнозируют до 21–26 градусов выше нуля.

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