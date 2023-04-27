Минниханов обсудил проект создания бондового склада с главой «Почты России»

Всего в Татарстане сегодня работает более 1,1 тысячи отделений почты. Фото: пресс-служба раиса РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с генеральным директором АО «Почта России» Михаилом Волковым.

Как подчеркнул раис республики, почтовое отделения – это один из ключевых социальных объектов, особенно в селах. Благодаря им жители могут не только получать письма и посылки, но оплачивать услуги ЖКХ, получать пенсию, покупать товары первой необходимости. Всего в Татарстане сегодня работает более 1,1 тысячи отделений почты.

Минниханов и Волков обсудили перспективы развития Казанского транспортного узла и проект создание бондового склада на территории республики. Глава Татарстана особо отметил заинтересованность в дальнейшем тесном сотрудничестве с «Почтой России».

Ранее мы сообщали, что Минниханов обсудил строительство обхода Челнов с главой «Автодора».

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