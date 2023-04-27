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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 8:14

В Бугульме из-за пожара в столовой школы №5 эвакуировали 98 учеников

На место происшествия срочно выехали представители экстренных служб
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
В результате пожара пострадало только оборудование самой столовой.

В результате пожара пострадало только оборудование самой столовой.

Фото: МЧС Татарстана

В этот четверг, 27 апреля, в 7.40 в экстренные службы поступил сигнал о сработке автоматической пожарной сигнализации в школе №5 Бугульмы (ул. Чайковского, 2). Подразделения выехали по рангу пожара №2, сообщили в МЧС Татарстана.

На месте выяснилось, что возгорание произошло в электрощитке, который был установлен в школьной столовой. К моменту прибытия пожарных из здания уже эвакуировали 150 человек, в том числе и 98 учеников.

- Открытое горение на площади двух квадратных метров было ликвидировано. Никто не пострадал, - отметили в МЧС Татарстана.

В ведомстве также сообщили, что причина возникновения пожара устанавливается специалистами.

Ранее мы сообщали, что в Тукаевском районе во время пожара на даче погибли молодые мужчина и женщина.

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