Жители Казани мечтают о пенсии в 47 тысяч рублей

Такую пенсию горожане считают достойной. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По мнению жителей Казани, размер достойной пенсии в среднем должен быть равен 47,1 тысячи рублей, когда как год назад их притязания были меньше на 3,4 тысячи. При этом с ними более или менее по озвученной сейчас сумме согласны все жители крупных российских городов, где провели опрос специалисты портала SuperJob.

Так, больше всего ожиданий насчет пенсии у москвичей – 51,3 тысячи рублей, на втором месте Санкт-Петербург – 48,7 тысячи, на третьем месте Тюмень, где местные жители считают достойной пенсию размером 47,7 тысячи рублей. Самыми же скромными пожелания оказались в Ярославле - 42 тысячи.

В этом рейтинге Казань занимает восьмое место, а Набережные Челны – 28 место с 43,2 тысячами рублей.

Отметим, что по итогам этого исследования реальный размер пенсии в декабре 2022 года по стране в среднем составил чуть более 18,5 тысяч рублей, что в 2,5 раза меньше того, что россияне считают достойной суммой.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram