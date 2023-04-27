Генпрокуратура РФ просит Австрию выдать бизнесмена из Татарстана

Ущерб оценивается оперативниками в 836 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Генеральной прокуратурой России направлен запрос в министерство юстиции Австрии для выдачи бизнесмена из Татарстана Дмитрия Курамшина, который обвиняется в мошенничестве.

Как сообщает «Бизнес Онлайн», предпринимателя задержали в Австрии. Уголовное дело в отношении него возбудили более года назад. Следствие полагает, что подозреваемый, будучи руководителем компании «Кама-Грузовик», в 2018–2021 годах якобы похитил деньги под предлогом производства и продажи «автомобилей специального назначения». Ущерб оценивается оперативниками в 836 миллионов рублей.

Пока запрос о выдаче татарстанского предпринимателя находится на рассмотрении.

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