Профессор КФУ предсказал прохладную погоду на майские праздники

В республику начинают поступать циклоны с Атлантики
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Первая декада мая, на которую приходятся майские праздники, ожидается прохладной из-за прихода на территорию Татарстана арктического воздуха. Об этом рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.
Гидрометцентр России предрекал погоду в мае в пределах климатической нормы, но синоптик из Казани в этом не уверен.
- Если до сих пор господствовал антициклон, то сейчас он разрушился, остатки ушли на восток, и к нам начинают поступать циклоны с Атлантики, — цитирует Переведенцева «БИЗНЕС Onlinе».
Метеоролог уточнил, что жаркий май плохо скажется на сельском хозяйстве. Дело в том, что в апреле практически не было осадков, земля высохла. Чтобы исправить ситуацию в мае и июне нужно достаточное количество дождей и не очень высокие температуры.
Ранее мы сообщали, что в Казани 24 апреля побит температурный рекорд 1975 года.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram