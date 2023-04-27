Профессор КФУ предсказал прохладную погоду на майские праздники

В республику начинают поступать циклоны с Атлантики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первая декада мая, на которую приходятся майские праздники, ожидается прохладной из-за прихода на территорию Татарстана арктического воздуха. Об этом рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

Гидрометцентр России предрекал погоду в мае в пределах климатической нормы, но синоптик из Казани в этом не уверен.

- Если до сих пор господствовал антициклон, то сейчас он разрушился, остатки ушли на восток, и к нам начинают поступать циклоны с Атлантики, — цитирует Переведенцева «БИЗНЕС Onlinе».

Метеоролог уточнил, что жаркий май плохо скажется на сельском хозяйстве. Дело в том, что в апреле практически не было осадков, земля высохла. Чтобы исправить ситуацию в мае и июне нужно достаточное количество дождей и не очень высокие температуры.

Ранее мы сообщали, что в Казани 24 апреля побит температурный рекорд 1975 года.

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