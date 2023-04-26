ФОТО: СУ СК Чувашии

Жительница Чувашии дала взятку за установление инвалидности, рассказали в республиканском Следственном комитете. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 291 УК РФ.

Как удалось выяснить следователям, в августе 2020 года женщина из Новочебоксарска для обеспечения успешного прохождения медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности дала взятку в размере 15 тысяч рублей.

В отношении врача, получившего взятку, также возбудили уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего, расследование продолжается.

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