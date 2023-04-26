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НовостиОбщество26 апреля 2023 17:35

В Чебоксарах в этом году планируют раздать 20 тысяч Георгиевских ленточек

Всероссийская акция стартовала в столице Чувашии
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: Администрация Чебоксар

ФОТО: Администрация Чебоксар

В Чебоксарах в этом году планируют раздать 20 тысяч Георгиевских ленточек, передают в пресс-службе администрации города. Накануне в столице Чувашии, как и во всех городах России, стартовала Всероссийская акция

Волонтеры раздают главный символ Великой Победы местным жителям и гостям Чувашии. Главными местами акции «Георгиевская ленточка» стали остановки общественного транспорта Чебоксар, среди которых «Дом торговли», «Площадь Республики», «Дом Мод», «Роща» и другие.

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