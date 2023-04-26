В Марий Эл под суд пойдет глава сельского поселения за превышение полномочий

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Марий Эл главу сельского поселения будут судить за превышение полномочий, информирует пресс-служба республиканской прокуратуры.

Следствие считает, что 55-летняя глава Себеусадского сельского поселения, которая по совместительству является председателем Собрания депутатов, подписала единоличное решение об установлении размера налога на имущество физических лиц на территории муниципалитета. Налоговая ставка на имущество, таким образом, снизилась с 1,5% до 0,5%. Ущерб от действий главы поселения за 2021 год составил более 152 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

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