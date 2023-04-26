Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 апреля 2023 16:46

В Марий Эл под суд пойдет глава сельского поселения за превышение полномочий

Расследование уголовного дела завершено
Марина ДОЛГОВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Марий Эл главу сельского поселения будут судить за превышение полномочий, информирует пресс-служба республиканской прокуратуры.

Следствие считает, что 55-летняя глава Себеусадского сельского поселения, которая по совместительству является председателем Собрания депутатов, подписала единоличное решение об установлении размера налога на имущество физических лиц на территории муниципалитета. Налоговая ставка на имущество, таким образом, снизилась с 1,5% до 0,5%. Ущерб от действий главы поселения за 2021 год составил более 152 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram