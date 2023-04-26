Рустам Минниханов призвал проанализировать обоснованность названий улиц в Казани

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рустам Минниханов предложил провести анализ обоснованности названий существующих улиц в Казани, а также обеспечить их информацией для туристов. Такое поручение Глава Татарстана озвучил на встрече с представителями татарской интеллигенцией.

По мнению Минниханова, очень важно принимать обдуманные решения и тщательно изучать, в честь кого или чего будут названы новые улицы столицы Татарстана. К уже имеющимся названиям он поручил предоставить информацию для туристов, которую можно будет изучить с помощью QR-кодов или другим способом.

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