В некоторых домах может быть снижено давление. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В ряде домов Ново-Савиновского района Казани на сутки отключат воду - здесь будут подключать водопровод. Местные жители останутся без воды с 9.00 27 апреля по 9.00 28 апреля по адресам:

− Улица Бондаренко, 1, 3;

− Улица Гагарина, 37а к.2;

− Улица Короленко, 28б, 28б/1, 30, 30б, 52, 52а, 54, 54а, 54а к.1, 56, 56а, 58 к.4, 58 к.6, 58 к.41, 58 к.5, 58 к.58, 58 к.68, 58а, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 58а к.1;

− Улица Маршала Чуйкова, 2 блоки а, б, в, г, д; 4, 4 к.2;

− Улица Ярослава Гашека, 7, 7 к.1, 7 к.2, 7а.

В некоторых многоквартирных домах Ново-Савиновского района, поселке Дружба и СНТ имени Воровского будет снижено давление воды, могут отмечаться перебои. Подробный список адресов опубликовал МУП «Водоканал».

Оставить заявку на цистерны с водой можно по номеру: 8 (843) 231-62-60.

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